Drôme : 10 000 euros et une centaine de cartouches volés lors du braquage du bar-tabac de Montélimar

Il est 7h40 ce dimanche 6 février 2022 lorsque trois individus aux visages masqués pénètrent dans le commerce situé route du Teil. L'un d'entre eux braque la buraliste de 55 ans avec un révolver, le deuxième fait le gué et un troisième porte une arme longue de type fusil à pompe.

L'un des trois voleurs appuie si fort sur la tête de la buraliste avec son arme qu'elle se met à saigner au niveau du cuir chevelu. Les braqueurs ont le visage dissimulé. L'un d'entre eux fait le guet et un autre porte une arme longue type fusil à pompe. Les voleurs réussissent à s'introduire dans la réserve et remplissent leur sac d'une centaine de cartouches de cigarettes. Ils ouvrent ensuite la caisse et volent 10.000 euros en liquide.

La buraliste est extrêmement choquée. Trois minutes ont suffi aux malfaiteurs pour s'emparer du butin. Ils se sont ensuite enfuis à pied. L'enquête des policiers se poursuit. Il n'y a toujours pas d'interpellation à ce stade.