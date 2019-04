Drôme : Le chauffeur du camion qui s'est renversé sur l'autoroute A7 au niveau de Valence était ivre

Valence, France

Ce lundi, L'Autoroute A7 a été fermée près de deux heures entre 17h30 et 19h30 entre les sorties Valence Sud et Valence Nord dans le sens sud-nord. C'était à cause de l'accident d'un camion couché sur les voies en fin d'après midi dont les pompiers avaient dû désincarcérer le chauffeur.

Après l'enquête menée par les gendarmes du peloton d'autoroute, le conducteur, un jeune isérois de 29 ans, avait 2.07g d'alcool par litre de sang.

Son permis a été suspendu pour 6 mois , il s'expliquera aussi devant la justice en octobre.