Drôme : le combat d'un Loriolais pour être reconnu victime d'un attentat

Le 18 mars 2017, le Drômois Saber Kélaï enseignant en région parisienne a croisé la route de l'assaillant de l'aéroport d'Orly. Il s'est retrouvé face à lui alors que l'homme ouvrait le feu en pleine rue. Depuis, il vit un enfer et souhaite être reconnu comme victime d'un attentat.

Le drômois Saber Kélaï, 37 ans, ne travaille plus depuis le 18 mars 2017. Il est en arrêt maladie, les médecins lui reconnaissent un stress post-traumatique invalidant. Ce jour-là, il part au travail dans un lycée de Vitry-sur-Seine quand il croise la route de l'assaillant qui sera tué par la suite après avoir attaqué des militaires à l'aéroport d'Orly. A Vitry, l'homme est en train de braquer les clients d'un bar puis il ouvre le feu dans la rue.

Stress post-traumatique

Le Drômois se trouve juste en face du tireur. Par chance, aucune balle ne l'atteint. Il trouve refuge derrière une voiture. "Aujourd'hui, j'ai un sentiment d'insécurité. Je ne vais plus au supermarché, j'ai peur de sortir le soir. Je suis enseignant et parallèlement à mon métier, je suis pompier volontaire à Loriol-sur-Drôme et aujourd'hui je me sens délaissé par les institutions. On m'a mis de côté" estime Saber Kelaï.

Le Loriolais aimerait maintenant être muté près de chez ses parents, dans l'académie de Grenoble. Mais aucune de ses demandes n'a abouti pour l'instant.

"L’humanité que véritablement nous devrions tous pouvoir attendre du représentant de la société en pareil situation" Maître Jean-Yves Dupriez

Le juge d'instruction a bien accepté qu'il se constitue partie civile mais le procureur de Paris estime en revanche que rien ne prouve que Saber Kélaï était directement visé par les tirs. Pour le procureur, c'est un témoin choqué mais pas de quoi l'inscrire sur la liste unique des victimes d'attentats. Ce qui met "terriblement en colère" maître Jean-Yves Dupriez, l'avocat de Saber Kélaï.

"Lorsque j'ai écrit au procureur de la République pour lui demander de bien inscrire Saber Kélaï sur la liste unique des victimes d'actes terroristes, il s'est permis le 9 novembre 2017 de me répondre que, si mon client avait manifestement assisté à une scène traumatisante, on ne peut pas le contester au regard de son état de santé aujourd'hui, eh bien malgré tout il n'était pas victime de ces faits. C'est proprement inacceptable et c'est cela qui m'a mis en colère et qui a mérité la réponse que je lui ai faite, mettant effectivement en cause l'humanité que véritablement nous devrions tous pouvoir attendre du représentant de la société en pareille situation" explique l'avocat.

Une reconnaissance qui changerait tout

Pourtant, pour maître Dupriez, il y a bien matière à le reconnaître comme une victime, son client a -a minima- été victime de violence volontaire avec arme. Cette reconnaissance changerait beaucoup de choses pour son client. "Au-delà de cette propre reconnaissance de la société qui va lui dire effectivement vous avez été victime de ces faits et nous sommes là pour vous assister, cela lui ouvrira des portes en termes notamment de reconstruction professionnelle. C'est un homme passionné qui adore son métier d'enseignant mais qui ne peut pas reprendre ses fonctions dans le lycée devant lequel il a été victime de tels faits" dit maître Dupriez.

Devant la situation, l'avocat a écrit à la déléguée interministérielle en charge de l'aide aux victimes et compte sur elle pour qu'elle s'empare du dossier.