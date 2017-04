Drôme : le local du club de tennis d'Anneyron saccagé pendant le week-end

Mauvais suprise dimanche matin pour les bénévoles du tennis club d'Anneyron, dans le Nord Drôme. Leur local a été saccagé dans la nuit de samedi à dimanche. Une ou plusieurs sont rentrées par la fenêtre en fracturant un volet.

Les bénévoles du tennis club d'Anneyron, dans le Nord Drôme, ont passé leur lundi de Pâques à tout nettoyer. Dans la nuit de samedi à dimanche, le local du club a été saccagé. Une ou plusieurs personnes sont entrées en fracturant un volet et en passant par la fenêtre. Ils n'ont presque rien volé, juste quelques bonbons et des sodas prévus pour les prochains tournois. Par contre, ils ont ravagé l'intérieur.

"Ce n'est même pas pour voler, c'est juste pour le plaisir de tout abîmer" - Frédéric Blin, co-président du club

"On a retrouvé le frigo éventré, les ordinateurs aspergés, la télé cassée, et puis ils ont vidé un extincteur dans tout le local", explique Frédéric Blin, le co-président du club. "On avait aussi des nouvelles tenues, et tout est à jeter à la poubelle." "Ce n'est même pas pour voler, c'est juste pour le plaisir de tout abîmer", poursuit Frédéric Blin. "On arrive pas à comprendre qu'on puisse faire des choses pareilles."

L'intérieur du local est ravagé. - Tennis club d'Anneyron.

Une plainte a été déposée et une enquête des gendarmes de Saint-Vallier est en cours. La salle des fêtes d'Anneyron a aussi été vandalisée la même nuit.