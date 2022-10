Drôme : le manque d'effectif de l'administration pénitentiaire perturbe le bon fonctionnement de la justice

Ce mardi 18 octobre était une journée d'audience spécialement prévue pour ce procès du gang aux 100 cambriolages . Une date fixée des mois à l'avance. Compte tenu du nombre de prévenus, huit, du nombre de faits reprochés, une centaine de vols et tentatives, et du nombre de victimes, près de 80, la justice avait décidé de consacrer à cette affaire une journée entière. Mais sur les huit prévenus, deux n'ont pas pu être présents et donc n'ont pas pu être jugés ce mardi. Détenus pour "autre cause" dans des centres pénitentiaires de Rhône-Alpes, ils n'ont pas pu être amenés jusqu'au tribunal par l'ARPEJ, le service de l'administration pénitentiaire qui régule et programme les déplacements sous surveillance des détenus. Ces deux hommes ont refusé de comparaitre en visio, ce qui est leur droit. Il a donc fallu renvoyer leur cas à plus tard et juger les six autres membres du gang sans ces "équipiers".

"Impossibilité de faire"

Pour Sylvain Royère, délégué UFAP UNSA pénitentiaire dans la Drôme, le problème est toujours le même : "nous avons un manque d'effectif récurrent sur la direction interrégionale de Lyon, notamment au pôle, des extractions judiciaires. Et donc tous les jours, il y a entre dix et vingt "impossibilités de faire". C'est à dire de ne pas pouvoir emmener un détenu d'un point A jusqu'à un point B, jusqu'à un tribunal pour un jugement ou pour simplement une rencontre avec les magistrats."

"Il faut quand même faire le constat que ça dysfonctionne" - Le Bâtonnier de la Drôme

Pour les justiciables, c'est incompréhensible et insupportable mais ça l'est tout autant pour les avocats et les magistrats confirme le Bâtonnier de la Drôme Nicolas Poizat : "c'est une situation qui est tout à fait inadmissible pour la victime qui ne comprend pas ces dysfonctionnements. Il faut quand même faire le constat que ça dysfonctionne et l'image qui est renvoyée par la justice est malheureusement insatisfaisante parce qu'une nouvelle fois nous sommes bloqués." Une situation qui, selon l'avocat, est de nature à accroitre le sentiment de défiance vis à vis de la justice :"Nous ne pouvons pas travailler, nous ne pouvons pas répondre à la demande des victimes et également pour les personnes qui sont mises en cause à un moment donné, attendre comme cela une décision, une sanction pénale, c'est une situation extrêmement inconfortable."

Manque de personnel

Pour le délégué syndical du centre pénitentiaire de valence, il n'y a bien sûr aucune volonté de nuire dans tout cela :" C'est simplement qu'on ne peut pas ! Avec des effectifs en moins, ce n'est pas possible. Normalement, il y a 106 ou 107 surveillants qui sont prévus pour le PREJ de Saint-Quentin-Fallavier, là ils sont à peine 70__. Donc ce n'est pas possible. Ils n'arrivent pas à fonctionner comme ça." Et Sylvain Royère reprend : "il y a des priorisations qui sont faites. Normalement en lien avec les magistrats... ou pas. Parce qu'apparemment, vu ce qui s'est passé à Valence, ça grogne un petit peu. Mais on ne peut pas être de partout, ça c'est sûr." Il assure aussi que ses collègues font le maximum : "les personnels essayent de se démener, de faire au plus vite. Là, on a des collègues de Valence par exemple qui sont partis à 7 h du matin, qui sont rentrés le soir à 23 h. Tout le monde est lessivé. On essaye de faire au mieux mais effectivement, ce n'est pas possible de se dédoubler."

Blocage du bon fonctionnement de la justice

Selon le Bâtonnier drômois, plusieurs magistrats et bâtonniers sont montés au front pour dénoncer cette situation. "Aujourd'hui, c'est à une audience correctionnelle, mais il y a la même difficulté à l'instruction, notamment pour l'organisation d'interrogatoires ou de confrontations et des délais qui sont effectivement rallongés parce que, encore une fois, il y a un manque de moyens au niveau de ces organisations pour les transferts et une justice qui s'en trouve totalement bloquée." Et ce problème est bien au niveau national. Valence ne se distingue pas particulièrement. Maitre Poizat qui représentait des parties civiles au procès de ce mardi conclut : "avant, c'était le ministère de l'intérieur et les forces de l'ordre qui étaient chargés de ces transferts de détenus. A un moment donné, ils ont voulu repenser les choses, faire passer effectivement cette charge, au ministère de la Justice. Certes. Mais il faut quand même toujours donner les moyens. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes sur un constat d'une impossibilité de faire et qui bloque davantage la justice."

Les deux détenus qui n'ont pas pu être jugés en même temps que le reste du gang lors de l'audience spéciale seront donc jugés en octobre 2023 car il n'y avait pas de date d'audience libre plus tôt. Les cambriolages ont été commis en 2017. Cela fera donc six ans d'attente pour leurs victimes.