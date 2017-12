Drôme : le marin tombé dans le Rhône pas encore retrouvé, les recherches reprendront lundi

Un homme qui naviguait sur une péniche s'est retrouvé à l'eau ce dimanche matin, vers 7h30, entre Montélimar et les Tourrettes. Les recherches menées par les gendarmes et les pompiers sur le Rhône et sur les berges du fleuve n'ont rien donné à ce stade.

Depuis dimanche matin 7h30, gendarmes et pompiers se sont activés sur le Rhône et sur ces abords pour tenter de retrouver un homme de 56 ans tombé à l'eau.

Il naviguait sur une péniche qui transporte de l'engrais et remontait vers Lyon. Une vingtaine de sapeurs pompiers, dont des spécialistes nautiques, ont été mobilisés pour les recherches. La brigade fluviale de gendarmerie de Valence également. Une dizaine de patrouilles ont sillonné à pied les berges, tant côté drômois que côté ardéchois, sans succès pour l'heure. Les recherches ont été levées avec la nuit. Elles reprendront lundi matin.

L'homme se serait retrouvé à l'eau entre Montélimar et les Tourrettes mais a sans doute dérivé plus loin déjà, c'est la difficulté de ces recherches.

La péniche au bord de laquelle il se trouvait est à l'arrêt côté ardéchois, à hauteur du Logis Neuf. Son propriétaire doit venir la récupérer. Le second marin qui se trouvait à bord du bateau a été entendu par les enquêteurs.

La thèse privilégiée est celle de l'accident. Même si, tant que le disparu n'a pas été retrouvé, aucune hypothèse ne peut être écartée définitivement.