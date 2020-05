Drôme : le préfet interdit les rassemblements à Valence après un appel des Gilets jaunes à manifester samedi

"Toute manifestation ou rassemblement revendicatif est interdit à Valence le samedi 23 mai 2020." La préfet de la Drôme vient de prendre un arrêté pour interdire les rassemblements dans la ville ce samedi, alors qu'un appel à une manifestation statique sur le Champ de Mars avait été lancé sur les réseaux sociaux par des Gilets jaunes.

Des Gilets jaunes qui s'étaient rassemblés samedi dernier sur le rond-point de l’hôpital de Valence. Une vingtaine de manifestants avaient été verbalisés "pour non respect des règles de distanciation imposées par la présence du Covid-19", peut-on lire sur l'arrêté de la préfecture.

Toujours selon l'arrêté, il n'y aurait pas non plus d'organisateur déclaré pour le rassemblement prévu samedi au Champ de Mars, ce qui rend impossible "la maîtrise du nombre de manifestants" ou encore "le respect des gestes barrières." La préfecture s’inquiète aussi de la possible participation de personnes susceptibles de perturber le rassemblement, rappelant que des manifestants "issus de diverses mouvances de l'ultra-gauche" avaient profité de précédents rassemblements de Gilets jaunes pour exercer des violences.