Drôme : le témoin du braquage... en était l'auteur !

Le braqueur présumé d'une boulangerie à Valaurie il y a une semaine sera jugé en comparution immédiate ce vendredi. Ce jeune homme de 20 ans avait tenté de se faire passer pour le témoin du vol à main armé pour orienter les enquêteurs sur une fausse piste.

C'était le matin du vendredi 27 janvier. La boulangère de Valaurie était menacée par un homme encagoulé et armé et lui remettait le contenu de la caisse. Un braquage très rapide. Les gendarmes arrivent sur les lieux peu après. Et un témoin se présente à eux. Ce jeune homme de 20 ans habitant un village voisin dit avoir vu les deux malfaiteurs s'enfuir à bord d'une Fiat Croma et il dit les avoir pris en chasse avec sa propre voiture sur la route en direction de Saint-Paul-Trois-Châteaux avant d'être semé.

Il dit avoir pris en chasse lui-même les deux malfaiteurs

Les gendarmes mettent alors un dispositif de recherches en place sur le sud Drôme et les départements limitrophes. En vain. Rapidement, les enquêteurs ont des doutes sur ce témoignage. Car à l'heure de la prétendue course poursuite, des gendarmes en civil procèdent justement à des contrôles au bord de cette petite route dans le cadre de la lutte contre les vols de truffes. Et ils n'ont vu aucune Fiat Croma, ni aucune voiture engagée à vive allure.

Il s'était présenté aux gendarmes pour savoir où en était l'enquête

Réinterrogé, le jeune homme avoue. Il est bien l'auteur du braquage. Il s'était présenté aux gendarmes pour avoir des infos sur l'enquête. Son arme était en fait la réplique d'un pistolet automatique. Et il a dépensé les 300 euros volés en équipement de tuning pour sa voiture. Il sera jugé en comparution immédiate ce vendredi après-midi devant le tribunal correctionnel de Valence.