En ce week-end de chassé-croisé, le trafic des TGV est fortement perturbé sur la ligne Paris-Méditerranée ce samedi 30 juillet dans les deux sens de circulation. En cause un feu de broussaille de 3 hectares. Le trafic doit revenir à la normal vers 14h00.

Drôme : le trafic des TGV fortement perturbé à cause d'un incendie dans la vallée du Rhône

Ce samedi 30 juillet le feu a pris sur une aire de l'autoroute A7 vers 10h00 avant de rapidement se propager à la végétation, poussé par un fort vent du nord. L'incendie s'est alors rapproché de la ligne à grande vitesse Lyon-Marseille puis a continué de l'autre coté des rails.

Le trafic des TGV a immédiatement été interrompu dans les deux sens de circulation. Les trains ont été détournés sur la ligne classique entre Valence et Pierrelatte. Cela concerne 27 TGV et plus de 8.000 passagers. Les retards varient de 45 minutes à trois heures. Trois heures pour les trois premiers trains qui ont été arrêtés.

Selon la SNCF, le trafic sur la ligne à grande vitesse devrait être rétabli vers 13h30-14h00. Le feu est maintenant fixé. 50 sapeurs pompiers sont sur place.