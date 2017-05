Drôme : le Tueur des Gîtes devant les assises

Le procès français du tueur des gîtes s'ouvre ce mardi aux assises de la Drôme. Etienne Dedroog, un belge de 45 ans est accusé d'avoir tué Véronique Crettaz en 2011 dans le sud Drôme. L'homme est déjà condamné à la perpétuité dans son pays pour le double meurtre d'un couple de propriétaire de gîte.

C'est la presse belge qui a donné ce surnom de "Tueur des Gîtes" à l'accusé Etienne Dedroog. L'homme est déjà condamné à la perpétuité dans son pays pour le double meurtre d'un couple de propriétaires de Gîte dans les Ardennes en Novembre 2011. Dans la Drôme il est accusé d'avoir tué Véronique Crettaz un mois avant en octobre 2011 à Bouchet dans le sud Drôme. S' Il a tout avoué dans le dossier belge, il a toujours nié dans l'affaire de la Drôme.

ADN partout

Avec un entêtement inexplicable car son ADN est partout : sous les ongles de la victime, sur le lacet qui a servi à l’étrangler. Les enquêteurs ont aussi découvert le profil génétique du belge dans la voiture de Véronique Crettaz. Un véhicule volé après le meurtre et retrouvé abandonné à Montélimar sur le parking d’un hôtel ou Etienne Dedroog a séjourné justement en octobre 2011. Il a été formellement reconnu par des employés. Autre trace de l’ADN du tueur, dans le portefeuille de la propriétaire. Là où elle rangeait ses cartes bancaires, des cartes volées et utilisée par Etienne Dedroog juste après le meurtre. Des images de vidéo surveillance de distributeurs bancaires l'attestent.

Il connaissait la victime

Pour quelle raison s’en prendre à cette femme ? Là non plus le tueur n’a jamais donné d’explication, mais il connaissait Véronique Crettaz. A l’été 2011 ce marginal belge avait passé quelques nuits dans un de ses gîtes. Il n’avait pas payé, et avait même réussi à emprunter une petite somme d’argent à la propriétaire en lui laissant sa montre en gage. Sans doute avec la promesse de revenir la rembourser et récupérer son bien. Cette montre, la propriétaire l’avait mise dans son coffre.

Perpétuité encourue

Le 11 octobre, quand Véronique est retrouvée étranglée avec la gorge tranchée, sa maison est en désordre comme si elle avait été fouillée. Le coffre-fort est grand ouvert. A l’intérieur il ne manque qu’une chose : la montre d’Etienne Dedroog. Les autres bijoux et l'argent liquide n'ont pas été emportés. Une piste sérieuse pour les enquêteurs, une piste confirmée par l’ADN du belge retrouvé un peu partout. Un mois après le meurtre du sud Drôme un couple de propriétaire de Gîte d'Arlon en Belgique est retrouvé tué dans des circonstances similaires au meurtre de la drômoise. Couple étranglé, voiture volée. Etienne Dedroog est arrêté il avoue. Mais dans son dossier français il nie depuis presque 6 ans sans que personne ne comprenne pourquoi. Le profil psychologique du tueur peut sans doute être une explication. L’homme est décrit comme un mythomane, ne tolérant pas l'autorité et attiré par l'argent. Il risque la perpétuité aussi en France car la justice a retenu le meurtre en vue de faciliter le vol et l'escroquerie. Son procès doit durer trois jours.