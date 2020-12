Drôme : les cambriolages se multiplient dans le Vercors

Cambriolages en série dans le Vercors dans la nuit de lundi à mardi. Pas moins de onze cambriolages ou tentatives de cambriolage dans des résidences principales et secondaires ont été signalés dans la nuit de lundi à mardi sur plusieurs communes : Saint-Martin-en-Vercors, Saint-Agnan-en-Vercors et Saint-Thomas-en-Royans. Le butin est vaste : bijoux , outillage ou encore le contenu d'un congélateur. L'enquête est en cours du côté des gendarmes qui appellent les habitants du secteur à la plus grande vigilance.