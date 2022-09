Drôme : les charges des locataires des offices HLM flambent

Cours Saint-Felix de Valence, France habite un logement social de 39 m². Depuis mars 2022, le montant de ses charges correspondant au chauffage collectif a augmenté d'environ 35 euros par mois. Une hausse qui s'explique par l'augmentation du coût de l'énergie que le bailleur Valence-Romans Habitat subi à hauteur de 15 % malgré le bouclier tarifaire.

Mon chauffage m'a coûté 239,24 euros de plus cette année !

France, cette retraitée, n'a pas d'autres choix que de se serrer la ceinture : "pour cette année je vais donner 377,76 euros de plus on m'a rendu grâce à la régularisation 78,52 euros. Mon chauffage m'a coûté 239,24 de plus euros. Il y a des choses que je ne peux plus me payer depuis cette augmentation. Par exemple, ma coloration avant je la faisais chez le coiffeur, maintenant je me la fais moi-même. J'ai des petits-enfants qui habitent loin, je ne peux plus aller les voir. Un aller-retour en train pour rendre visite à ma sœur c'est 200 euros, avec ce que je paye de charge, elle non plus je ne plus aller la voir."

Un bouclier tarifaire qui ne s'applique pas à tous les chauffages

Si les bailleurs sociaux bénéficient du bouclier tarifaire pour le chauffage collectif au gaz qui plafonne les prix de l'énergie ce n'est pas le cas pour les frais permettant d'alimenter les parties communes (ascenseurs, éclairage, parkings…). Ces charges sont ensuite répercutées sur les locataires. Selon sa présidente de Valence Romans Habitat, Annie-Paule Tenneroni, la facture énergétique liée aux parties communes de ses immeubles a flambé d'environ 50 % cette année.

Manque de moyens pour investir dans la rénovation énergétique

Pour Valence Romans Habitat, la solution pour économiser l'énergie reste la rénovation des bâtiments afin de limiter les passoires thermiques. La présidente Annie-Paule Tenneroni explique : "nous avons déjà un certain nombre d'immeubles qui sont actuellement en rénovation énergétique, notamment quartier du Polygone, sur l'immeuble des colibris. Sur Fontbarlettes nous terminons également une opération de rénovation. Mais nous faisons en fonction des finances dont nous disposons. Si l'État souhaite que nous accélérions le mouvement il va falloir nous aider davantage pour mettre en place ces plans de rénovation énergétique."

Comment le bailleur peut-il limiter cette répercussion des charges ?

L'office HLM Valence Romans Habitat pourrait repousser la mise en route du chauffage d'une semaine à dix jours en fonction de la météo. Par ailleurs, elle rappelle que si elle augmente les charges c'est pour lisser l'augmentation des prix de l'énergie et éviter que les habitants n'aient une régularisation trop importante à payer au mois de juin.

Lors du 82 -ème congrès des HLM qui se tient depuis ce mardi 27 septembre, la présidente de l'Union sociale pour l'habitat (USH) Emmanuelle Cosse, qui représente les bailleurs sociaux, a appelé le parc social à "assumer la sobriété" en "respectant les consignes sur les températures". "La température de chauffage, les consignes sur les ascenseurs et les parties communes, l'éclairage: oui, je vous invite à respecter les consignes sur les températures. Personne ne peut se permettre de +cramer+ autant d'énergie cet hiver", a-t-elle déclaré à Lyon.