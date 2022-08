Drôme : les contrôles anti-rodéos aussi à la campagne

3 opérations anti-rodéos par jour et par commissariat : c'est ce que demande le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin aux policiers mais les gendarmes sont aussi mobilisés dans le cadre de la lutte nationale. Ce jeudi matin dans le nord Drôme, ils ont mené des contrôles dans plusieurs communes en milieu rural : Moras-en-Valloire, Saint-Vallier, La Chapelle-en-Vercors , ou encore Saint-Donat-sur-l'Herbasse...On est très loin des quartiers sensibles et on peut se demander si on n'est pas là dans une opération de pure communication réclamée par le gouvernement. Argument réfuté par le colonel Philippe Marestin, commandant du groupement de gendarmerie de la Drôme :"Il n'y a pas forcément de spectateurs au bord de la route, mais _aujourd'hui avec les caméras, certains peuvent rechercher leur notoriété sur les réseaux sociaux, donc tout zone peut être concernée_. On a déjà effectué des saisies de quads dans le Vercors et récemment sur le secteur de Romans-sur-Isère nous avons récupéré un engin avec un pot non homologué et un pilote qui faisait des figures de style sur la route". L'an dernier, la gendarmerie de la Drôme a saisi 12 véhicules dans le cadre des opérations anti-rodéos.