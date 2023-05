Drôme : les forces de l'ordre caillassées au même moment à Valence et Romans-sur-Isère

Les forces de l'ordre ont été prises à partie ce mardi soir dans deux quartiers différents, mais au même moment.

Peu avant minuit à Valence un équipage de la police municipale qui faisait une reconnaissance dans un hall d'immeuble place Camille Saint-Saëns, est insulté puis caillassé.

Le rapport de forces est inégal, les jeunes sont une quinzaine et les policiers doivent faire usage de leur lanceur de balles de défense Cougar pour pouvoir se dégager en sécurité. Trois tirs, dont un qui atteint l'un des jeune au bras. Les caillasseurs ont pris la fuite et personne n'a été interpelé. Mais une enquête est ouverte, le policier auteur du tir à été entendu et a porté plainte pour avoir été insulté et caillassé.

Au même moment à Romans, c'est la brigade cynophile, de la police nationale, en patrouille au quartier de la monnaie qui est victime de caillassages dans la rue du 11 novembre. Cet équipage avec chien et maitre chien était en sécurisation dans le quartier après les évènements violents de dimanche soir . Les policiers nationaux n'ont pas été blessés mais le pare brise de leur voiture, touché par une pierre, a été fissuré.