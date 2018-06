On a frôlé la catastrophe ce mercredi matin sur l'A7. Les gendarmes de l'escadron départemental de sécurité routière (EDSR)de la Drôme ont contrôlé et stoppé ce mercredi matin un car venant de Belgique et allant en direction du Sud. Il transportait 28 passagers et tractait une énorme remorque.

Une remorque de 7,7 tonnes, plus du double autorisé

Les gendarmes de l'EDSR de la Drôme ont ce bus au péage de Valence-Nord après avoir remarqué qu'il zigzaguait. Le car tracte une énorme remorque dont un des pneumatiques est à la limite de l'éclatement. Lors du contrôle, les gendarmes constatent que la remorque pèse 7,7 tonnes, plus du double du poids autorisé (3,5 tonnes). Le bus est également en surcharge : il pèse 21,2 tonnes au lieu des 18 tonnes maximum.

Différentes infractions sont également relevées par les gendarmes., particulièrement attentifs après l'accident de car qui a fait 3 morts sur l'A7, il y a un mois.

5.370 euros d'amende

Les passagers doivent être pris en charge par la société de transport belge. Le car est immobilisé jusqu'au paiement total de l'amende de 5.370 euros et à la mise en conformité du véhicule.