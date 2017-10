Drôme : les photos du butin des cambrioleurs en Laguna

Interpellés vendredi à Montélimar après une semaine de recherche, les trois cambrioleurs roumains qui circulaient à bord d'une Laguna verte vont être présentés à un juge ce dimanche à Valence. Ils sont soupçonnés d'avoir commis plusieurs cambriolages dans la Drôme, le Gard et les Bouches-du-Rhône.

Placés en garde à vue après leur interpellation vendredi à Montélimar, les trois hommes originaires de Roumanie et vivant à Marseille ont reconnu les faits. Ils vont être présentés ce dimanche au tribunal de Valence.

Un nombre de victimes qui reste à préciser

A bord d'une Laguna verte, les trois hommes écumaient le sud Drôme et sont soupçonnés de plusieurs cambriolages sur Roussas, Tulette, Saint-Restitut, Savasse ou encore Grâne. Ils auraient également sévit dans d'autres département, notamment le Gard et les Bouches-du-Rhône, et les gendarmes cherchent maintenant à connaître le nombre de victimes. Dans le coffre de la Laguna, ils ont retrouvé un pied de biche et plusieurs objets dérobés. Voici les photos transmises par les gendarmes.

Des scellés d'objets cambriolés.

Des billets retrouvés dans la Laguna verte des cambrioleurs.

Des boucles d'oreille.