Drôme : les plaintes pour violences conjugales ont bondi de 20% en 2019

Valence, France

Il y a eu 721 plaintes pour violences conjugales dans la Drôme en 2019 contre 604 en 2018. Difficile de savoir si les faits sont en augmentation. Ce qui est sûr c'est que les plaintes sont mieux prises en compte.

Finies les simples mains courantes

Les violences conjugales se terminaient souvent par le dépôt d'une main courante au commissariat ou à la gendarmerie. Le procureur de la République a expliqué qu'il n'en voulait plus. Il l'a surtout écrit comme une consigne stricte et ferme aux policiers et gendarmes du département. Le dépôt de plainte doit être systématique. Et les plaintes sont prises en compte même si la femme n'est pas allée chez le médecin avant de porter plainte. Ce qui n'était pas le cas. Les enquêteurs demandaient d'abord un certificat médical avant de prendre la plainte. Bien souvent la femme ne revenait pas.

Aujourd'hui les conjoints agresseurs sont presque systématiquement placés en garde à vue au lieu d'être seulement entendu.

On a remis de la rigueur dans le traitement de ce type de procédure explique le procureur de la République de la Drôme.

Un groupe de suivi sur les violences conjugales

Le procureur de la République de la Drôme a créé un groupe de suivi sur les violences conjugales. Il est dirigé par une magistrate spécialisée dans ces affaires. Il réunit magistrats, policiers, gendarmes et associations d'aide aux victimes. Il s'agit entre autre de mieux repérer les situations délicates pour éviter qu'elles ne dégénère en faits gravissimes.