Drôme : les policiers mettent la main sur un braqueur recherché depuis trois mois

Le travail d'enquête des policiers de Romans-sur-Isère (Drôme) a porté ses fruits. Ce vendredi, ils ont mis la main sur un homme de 22 ans, recherché depuis plus de trois mois.

Le 5 août dernier, ce jeune se rend dans un bureau de tabac de Romans pour acheter des jeux à gratter. Il revient quelques minutes plus tard, la main glissée sous son t-shirt. L'homme prétend être armé d'un couteau et demande à l'employée de lui remettre la caisse. Menacée, elle s'exécute. Le braqueur repart avec un butin estimé entre 700 et 800 euros.

Une enquête est ouverte pour retrouver le malfaiteur. Dans des poubelles installées à proximité du bureau de tabac, les policiers retrouvent des jeux à gratter : ceux que le braqueur a achetés. Après analyse, ils réussissent à identifier le suspect. Un mandat de recherche est établi.

Ce vendredi, cet homme a été contrôlé à Agde dans l'Hérault. Prévenus, les policiers romanais sont descendus le chercher. Il aurait reconnu les faits, tout en insistant sur le fait qu'il n'avait pas de couteau le jour du braquage. Domicilié dans le Rhône, il sera jugé lundi au tribunal judiciaire de Valence, en comparution immédiate.