Drôme : un boa impérator de deux mètres capturé par les pompiers

Les pompiers drômois ont reçu un appel assez original mercredi matin vers 9 heures. Un homme a signalé un boa dans un champ de Saint-Restitut dans le sud du département. Quatre pompiers de la caserne de Chabeuil spécialisés dans ce type d'intervention ont alors alors été dépêchés sur place après avoir envoyé une photo de l'animal à l'un des deux seuls experts en serpent de la Drôme pour être certain qu'ils n'étaient pas en face d'un reptile venimeux. Ils ont capturé le serpent de plus de deux mètres au moyen d'une tige à crochet et le mettent dans une caisse.

ⓘ Publicité

Les pompiers de la Drôme capturent un boa impérator dans un champ - SDIS 26

L'opération s'est déroulée sans encombre n'a duré que quelques minutes car le serpent habitué aux températures tropicales a été trouvé dans un état léthargique à cause des températures relativement fraiches.

Après expertise, il s'agit bien d'un boa imperator qui peut atteindre les trois mètres de long. Il a d'abord été placé à la caserne de Chabeuil en attente qu'un expert vérifie si le serpent est pucé, ce qui permettrait de le rendre à son propriétaire. Le cas échéant, c'est l'expert lui-même qui le conservera car il est le seul habilité à le faire.

Les pompiers de la Drôme capturent un boa impérator dans un champ. - SDIS 26