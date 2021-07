Drôme : les pompiers recherchent une personne dans le lac Pignedoré à Pierrelatte

Les pompiers recherchent actuellement un homme qui aurait coulé dans le lac de Pignedoré, à Pierrelatte dans la Drôme. Plusieurs plongeurs et deux hélicoptères sont sur place.

Un homme aurait coulé à pic dans le lac de Pignedoré, à Pierrelatte, dans la Drôme. C'est ce que les témoins qui ont alerté les pompiers ont vu.

L'homme, recherché par les secouristes de la Drôme et du Vaucluse aurait entre 20 et 30 ans et se baignait dans le lac quand il a coulé. Les témoins de la scène ont essayé de le retrouver, en vain.

Les pompiers ont été appelé à 16h15. Au total, 8 plongeurs sont mobilisés, avec un bateau et deux hélicoptères. A cette heure, l'homme n'a toujours pas été retrouvé.