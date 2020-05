Drôme : 300 mètres de câble de cuivre volés le long de la ligne SNCF Lyon-Avignon

Les voleurs ont agit à Livron ( Drôme) le long de la voie ferrée entre Lyon et Avignon mercredi soir. Ce sont 300 mètres de câble de cuivre qui ont été emportés en quelques minutes. Il a fallu détourner les trains jusqu’à la remise en service ce jeudi en fin de journée. La SNCF va porter plainte.

Ce sont des voleurs très habitués et organisés qui ont sectionné et emporté ces 300 mètres de câble de cuivre d'un diamètre de deux centimètres et demi le long de la voie ferrée. La SNCF a détecté un défaut sur son système de signalisation mercredi à 23 h 30. Le temps que la personne d'astreinte se rende sur les lieux à la sortie de la commune, les voleurs avaient déjà disparu en emportant leur butin.

Technique bien rodée

Les personnes qui ont commis ce vol ont une technique à toute épreuve car il circule un courant de 3 200 volts dans ces câbles. Ils ont sectionné l’alimentation dans deux trappes d'accès puis ont dû tirer toute la longueur de câble. Mais cela ne peut se faire à main nue, il faut accrocher le câble à un véhicule ou à un treuil. L’équipe a agit très vite, car le temps que la personne d'astreinte à la SNCF arrive sur les lieux, les voleurs étaient déjà repartis avec .

Plus de 3 mille euros de butin

Il a fallu détourner la circulation des trains sur une autre voie. Heureusement peu de passages étaient prévus pour la nuit et le jour férié. Les réparations ont pu être effectuées dans la journée de jeudi et la circulation des trains a repris ensuite. Ce câble de deux centimètres et demi de diamètre se revend en moyenne 12 euros le mètre, les voleurs ont donc emporté un butin estimé à 3 600 euros. La SNCF doit porter plainte dans la journée.