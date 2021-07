Drôme : Mia, la chienne de la police de Valence va être décorée pour acte de courage et de dévouement

Mia, chienne malinoise spécialisée dans la recherche de stupéfiants et de billets de banque, va être décorée ce mardi 13 juillet lors du défilé militaire sur le champs de mars à Valence. Elle recevra une médaille pour acte de courage et dévouement à l'occasion de son départ à la retraite.

Mia va recevoir une médaille pour acte de courage et dévouement. Cette chienne malinoise, spécialisée dans a recherche de stupéfiants et billets de banque a travaillé pendant 7 ans au sein de la police de Valence. Elle obtient cette médaille à l'occasion de son départ en retraite. La décoration, décernée par la Préfecture, se fera sur le Champs de Mars à Valence, à partir de 17h, lors du défilé militaire.

Eric Floury, gardien de la paix, est son maître, son "conducteur", comme on dit au sein de la DDSP (Direction Départementale de la Sécurité Publique). Il revient sur sa carrière : "Tout de suite, elle a eu de belles performances, dès les premiers mois ! _Les premiers billets de banque qu'elle a découvert, c'était dans une chaine hifi, elle est monté sur un meuble et elle a gratté la chaine hifi, les billets étaient pliés dedans_. Et pour la petite anecdote, lors de sa dernière perquisition, elle a trouvé de l'héroïne et c'était encore dans une chaîne hifi !" raconte son maître, fier.

"C'est un honneur d'avoir conduit Mia"

La décoration de Mia lui est aussi destinée, à lui et au reste de l'équipe de police : "La médaille récompense aussi le travail des policiers toutes ces années. Le travail de Mia, c'est l'aboutissement des enquêteurs et des collègues de terrain. C'est un honneur d'avoir conduit Mia", raconte-t-il, ému.

Mia et Eric, complices, en opération - DDSP 26

Pendant 7 ans, Eric Floury et Mia ne sont pas quittés : "On était ensemble du matin au soir, je partais travailler elle était avec moi, a la maison elle était avec moi, samedi et dimanche compris, c'était non stop."

C'est désormais l'heure pour Mia de prendre sa retraite. Au programme : repos et jeu, chez son maître. Une nouvelle chienne, Perle, est venue prendre le relais à la DDSP.