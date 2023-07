Drôme : mordue par un chien de berger, "sans ma voisine, je serais morte"

Depuis son lit d'hôpital, Suzanne Granger-Deperdu dit avoir eu de la chance. Elle a 76 ans, habite à Combovin depuis de nombreuses années. Depuis quatre ans, elle dénonce le comportement des chiens de son voisin, éleveur de brebis, mais jamais elle n'avait subi une agression aussi violente. Elle vit sur le plateau de Marquet, est situé à l'écart du centre-bourg. Elle a un couple de voisin, et à quelques dizaines de mètres se trouve une exploitation, celle d'Alain Baudouin, éleveur ovin, qui possède six bergers d'Anatolie pour protéger son troupeau du loup. En milieu de matinée, samedi 22 juillet, elle est devant chez elle, au bord de la route communale.

« Je discutais avec la voisine, qui avait son chien en laisse. Le berger d'Anatolie est venu jouer avec le chien mais rapidement il s'est lassé, il m'a sauté dessus, il a tiré mes vêtements. Je suis tombé, il a commencé à me mordre. Ma voisine me criait de me relever, je n'y arrivais pas, le chien me mordait. Heureusement, ma voisine m'a aidé à me relever, m'a mis à l'abris dans son garage, sinon je serais morte. Quand la voisine m'aidait à revenir sur mes pieds, le chien était encore accroché à mes fesses »

Un berger d'Anatolie, dans le Vercors © AFP - LAURE BOYER / HANS LUCAS / HANS LUCAS VIA AFP

La voisine, décrite comme "héroïque" par Gaëlle, la fille de Suzanne, confirme cette version. La septuagénaire est hospitalisée, souffre de multiples morsures et contusions, la principale au mollet gauche. Selon les secours, le nerf était presque à vif lorsqu'elle est arrivée à l'hôpital de Valence, mais elle a été opérée et pourra remarcher normalement. Elle a décidé de porter plainte. "J'ai déjà été attaqué par un de ces chiens, il y a quatre ans. Je pense que c'est le même mais je ne sais pas. Il avait tué mon chien, il m'avait mordu le coude". À l'époque, elle ne porte pas plainte, cette veuve d'éleveur ovin ne veut pas porter préjudice à son voisin, qui l'aide parfois. Elle comprend surtout sa situation par rapport au loup, très présent sur les plateaux du Vercors. Pour se faire indemniser en cas d'attaque, l'éleveur doit avoir des chiens de protection.

Pas la première fois

Gaëlle, la fille de Suzanne, décrit une situation de "harcèlement" du chien envers sa mère, depuis plusieurs années. "Il l'empêche parfois de sortir de sa voiture, d'aller au jardin, moi-même il était menaçant la veille de la morsure, si bien qu'on a appelé les gendarmes de Chabeuil". L'éleveur, lui, assure que seul ce chien a un problème avec Suzanne, aucun autre chien avec personne d'autre. Il préfère ne pas s'exprimer officiellement sur cette histoire mais regrette la situation, qui est selon lui causée par la présence forte du loup. Alain Baudouin a 230 brebis, il est président de l’association des éleveurs et bergers du Vercors Drôme-Isère.

Suzanne et sa fille dénoncent un éleveur qui n'a pas pris de nouvelles depuis l'attaque, qui était au courant de l'agressivité de son chien mais n'a pas agi. La mairie de Combovin était également au courant, Suzanne avait aussi écrit au préfet de la Drôme en 2019, puis à la préfète actuelle quand celle-ci est arrivée. Sans résultats. La voisine également affirme avoir déposé une plainte à la gendarmerie de Chabeuil, ce lundi. C'est cette brigade qui est chargée du dossier.