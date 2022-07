Drôme : neuf voitures détruites par un incendie à Saint-Marcel-lès-Valence

Neuf voitures ont brûlé dans la nuit de dimanche à lundi dans un garage de Saint-Marcel-lès-Valence. On ignore pour l'instant s'il s'agit d'un incendie accidentel ou criminel.

Neuf voitures ont été détruites par un incendie dans la nuit de dimanche à lundi à Saint-Marcel-lès-Valence, dans un garage situé avenue de Provence. Les pompiers sont intervenus vers 4h et demi du matin. Ils ont rapidement maîtrisé les flammes qui se sont propagées à huit véhicules de tourisme et un véhicule utilitaire. Les voitures étaient exposées à l'extérieur du garage. On ignore pour l'instant s'il s'agit d'un incendie accidentel ou criminel.