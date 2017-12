Drôme : onze camions-poubelles siphonnés à Eurre

Les réservoirs de l'ensemble des camions assurant le ramassage des ordures ménagères sur le Val de Drôme ont été vidés durant la nuit de jeudi à vendredi. Les voleurs ont également dérobé les batteries des véhicules. Et ce n'est pas une première.

Le maire d'Eurre et président de la communauté de communes du Val de Drôme Jean Serret ne décolère pas. Régulièrement, quelques camions stationnés près de la déchetterie de sa commune sont la cible de voleurs de gasoil. Cette fois, c'est l'ensemble de la flotte -les onze camions-bennes- qui a été visée durant la nuit de jeudi à vendredi. "On a beau garer les véhicules tête-bêche, ça ne change rien. On a pensé installer des caméras mais les voleurs sont cagoulés".

Plusieurs centaines de litres de gazole

Le préjudice n'a pas encore été chiffré mais plusieurs centaines de litres de gazole ont été dérobées et les malfaiteurs ont aussi emporté les batteries des véhicules. Conséquence de ces vols : le ramassage des ordures ménagères a été retardé ce vendredi. Plainte a été déposée.