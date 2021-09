Drôme : deux randonneurs ont passé la nuit sur le Glandasse à 2 000 mètres d'altitude

Deux randonneurs de 25 et 32 ans se sont retrouvés piégés par la nuit sur le Glandasse, au sud du Vercors, hier soir, samedi 18 septembre. Ils ont passé la nuit abrités dans une bergerie.

Plus de peur que de mal pour ces deux randonneurs ! Partis en balade un peu tard, hier soir, samedi 18 septembre, les deux hommes de 25 et 32 ans se sont retrouvés piégés par la tombée de la nuit sur le Glandasse, au sud du Vercors, dans la Drôme.

Vers 21h, ils ont appelé les pompiers, qui les ont localisé grâce au GPS de leurs téléphones portables. Les secouristes ont d'abord guidé à distance les randonneurs égarés à proximité de barres rocheuses. Les pompiers ont fait entrer aux randonneurs des points GPS dans leurs téléphones portables pour les diriger vers une bergerie située sur la commune de Laval-d'Aix.

Cinq pompiers spécialisés dans le secours en montagne sont partis les rejoindre à pied, le seul chemin d'accès étant un sentier de randonnée. Après plus de 2 heures de marche, ils ont retrouvé les randonneurs sains et saufs dans la bergerie, à 2 000 mètres d'altitude. Mais tout le monde a dû passer la nuit sur place à cause de la pluie.

Vers 7h ce matin, les pompiers et les randonneurs étaient en train de redescendre dans la vallée.