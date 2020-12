Drôme : pendant 18 ans, elle a escroqué le Ministère de l'Agriculture pour près de 140 mille euros

L'employée aurait détourné en moyenne 7500 euros par an depuis 2002

C'est une longue enquête du Groupe enquête administrative et fraude du commissariat de police de Valence qui a mis au jour cette vaste escroquerie. Cette femme âgée de 57 ans, adjointe administrative au Centre de Formation professionnelle et de Promotion Agricole de Nyons ( organisme qui dépend du Ministère de l'Agriculture ) aurait détourné de l'argent sur son compte bancaire pendant près de 18 ans. Son petit manège durait depuis 2002. Elle falsifiait des documents et utilisait son RIB pour encaisser des réglements de factures, de la part notamment du Lycée Agricole du Valentin installé à Bourg-lès-Valence.

Placée en garde à vue ce mercredi dans les locaux du commissariat de Valence, elle a reconnu une partie des faits et a expliqué qu'elle avait agit ainsi pour "améliorer le quotidien de sa famille". L'argent détourné était utilisé pour les loisirs ou les vacances. Son mari également entendu par les enquêteurs mercredi a affirmé qu'il n'était pas au courant des agissements de son épouse. Remise en liberté après sa garde à vue, l'employée de Nyons est repartie avec une convocation devant la justice le 9 décembre 2021.

C'est un audit interne au sein du CFPPA de Nyons après des doutes constatés sur certains documents qui a déclenché cette enquête.