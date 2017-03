Drôme : plus de 110 kilos de drogue cachés dans une cargaison de fruits et de légumes

Belle prise des douaniers de Lyon en début de semaine. Ils ont contrôlé un camion sur l'aire de Saint-Rambert-d'Albon et ont trouvé plus de 110 kilos de drogue, cachés dans une cargaison de fruits et de légumes.

Les trafiquants de drogue sont toujours plus inventifs. Lundi vers 11h15, les douaniers de Lyon ont contrôlé un camion sur l'aire de Saint-Rambert-d'Albon, en remontant l’autoroute A7, et ils ont trouvé plus de 110 kilos de drogue, cachés dans une cargaison de fruits et de légumes. Imaginez les paquets d'herbe de cannabis au milieu de cagettes de tomates...

La technique est connue. Il y a deux semaines, en Isère, les douaniers étaient tombés sur un chargement de 13 tonnes d'oranges et de pommes, qui cachait 310 kilos de résine de cannabis.

Des pommes et des oranges pour la Banque alimentaire

Heureusement, ça fait des heureux. Au lieu de jeter les fruits, les douanes ont donné la cargaison à la Banque alimentaire de la Loire. Les Restos du Cœur en ont aussi profité.

La douane de Lyon a remis 13 tonnes de fruits à la Banque alimentaire de la Loire. - Photo des douanes de Lyon.

A priori, tous les fruits et les légumes saisis lundi à Saint-Rambert-d'Albon devraient être livrés à la Banque alimentaire du Rhône. Quant au conducteur du camion, un Croate, il pourrait être jugé en comparution immédiate. La brigade de recherche de la gendarmerie de Romans est en charge de l'enquête.