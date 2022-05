Drôme : plus de 200 infractions au code de la route relevés par les gendarmes sur l'autoroute A7

Triste constat pour les gendarmes drômois de l'autoroute A7. Entre samedi et dimanche 8 mai, ils ont relevé 238 infractions au code de la route. Un week-end exceptionnellement répressif.

Ce week-end, les gendarmes de la Drôme ont relevé 238 infractions au code de la route dont 140 excès de vitesse. Cinq d'entre-eux ont dépassé les 200 km/h dont un triste record à 245km/h samedi. Les forces de l'ordre ont constaté 11 infractions pour usage de stupéfiants et deux conduites en état d'ivresse au taux plus ou moins faible. Sur les deux jours, 40 permis ont été retenus, c'est une trentaine de plus par rapport à un week-end habituel. Des chiffres exceptionnellement élevés.