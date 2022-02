Drôme : plus de deux tonnes de stupéfiants saisies dans la Drôme en 2021

Le Parquet de la Drôme a fait le cumul des saisies de stupéfiants réalisés par la police, la gendarmerie, la police judiciaire et les douanes. Au total, ce sont 2,1 tonnes de stupéfiants qui ont été interceptées dans le département en 2021. Deux tonnes de cannabis, et une centaine de kilos d'héroïne, cocaïne et ecstasy. "Ce ne sont pas forcément des produits destinés à rester ici" précise le procureur de la République Alex Perrin, "ce sont souvent des produits en transit puisque la Drôme est un département de flux, de transit. Mais on a l'obligation de traiter ces dossiers."

"Ce sont des temps d'audience, des temps de procédures assez importants" poursuit Alex Perrin. "Assez fréquemment, on traite ces procédures en comparution immédiate. Avec des peines de prison ferme prononcées fréquemment, qui peuvent aller à 2, 3, 4 ans et même parfois plus. Cela peut paraître important pour une procédure rapide. Mais cela se justifie à la hauteur des enjeux et de la politique pénale que l'on a souhaité mettre en place".

468 comparutions immédiates, toutes affaires confondues

Au delà des affaires de stupéfiants, les comparutions immédiates sont aussi fréquemment utilisées pour juger les auteurs de violences intra-familiales. 74 dossiers jugés ainsi l'an dernier, sur plus de 180 auteurs présentés au Parquet de la Drôme. Le département a aussi connu l'an dernier une augmentation des faits de violences aux personnes d'environ 20%.

Au total, toutes affaires confondues, il y a eu 468 comparutions immédiates l'an dernier au tribunal de Valence, contre 319 en 2020. Une augmentation de près de 40%.