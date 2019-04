Drôme: possible intoxication alimentaire dans un centre de vacances, tous les enfants vont bien

Tout le monde va bien ce mercredi soir, après la possible intoxication alimentaire lors de classes vertes à Buis-les-Baronnies. Ce matin une trentaine d'enfants sur 82 ont été pris de vomissements et de diarrhées. Un seul élève reste à l’hôpital ce mercredi soir par précaution.

Buis-les-Baronnies, France

Ce mercredi matin une trentaine d'enfants et un accompagnateur ont été pris de vomissements et de diarrhées au centre d’hébergement de la Fontaine d'Annibal à Buis-les -Baronnies. Des enfants du collège Europa de Montélimar et de l’école Michelet de Valence qui étaient en classe verte pour la semaine. Une quarantaine de pompiers et de gendarmes ainsi que le Smur ont été mobilisés. Sept enfants ont du être hospitalisés pour des examens complémentaires et certains réhydratés.

Déjà ressortis de l’hôpital

Mais rien de grave, sur ces sept collégiens, six sont déjà ressortis de l’hôpital ce mercredi soir. Le dernier y reste par précaution. Face au nombre d'enfant atteints de vomissements et maux de ventre ( une trentaine) le Préfet de la Drôme a préféré annuler le séjour en classe verte. Les élèves ont été ramenés auprès de leur parents dès ce mercredi après- midi.

Inquiétudes apaisées

Devant l’école Michelet de Valence, au quartier de Fontbarlettes, les mamans se disaient très inquiètes avant le retour des enfants.

on nous avait dit qu'ils devaient manger bio, que s'est il passé ?

s'interroge la maman de Sarah. Mais lorsque le bus arrive les pères et mères de famille retrouvent le sourire. Les 43 élèves vont bien. Même ceux qui ont un peu vomi ce matin sont sur leurs deux jambes et plutôt en forme.

Tristes d'avoir du rentrer si tôt

Tous les enfants en revanche ont le même sentiment, la tristesse d'avoir du rentrer avant la fin de la classe verte.

on l'a préparée depuis longtemps et c’était trop beau de voir la montagne ! On a pas eu le temps d'y aller

se désole la petite Anna. C'est son père qui lui redonne le sourire :

tu y retourneras l'an prochain !

Une des maman résume :

Je suis rassurée, il y a eu plus de peur que de mal.

L'inspecteur de l’éducation nationale de Valence lui se félicite :

"tous les services ont parfaitement et rapidement géré cette affaire .

Reste à comprendre ce qui s'est passé. La préfecture fait réaliser des analyses du repas pris hier soir.

Il y a l'obligation pour les établissements qui accueillent des enfants en scolaire ou péri-scolaire de garder des repas témoins pendant 5 jours. Nous avons donc le repas de mardi soir qui va être analysé

assure le directeur de cabinet du Préfet de la Drôme.

L'eau du centre de La fontaine d'Annibal a déjà été analysée et tout est normal. Des relevés ont également été effectués sur l'air, mais aucune trace de monoxyde de carbone n'a été détectée. Il va falloir attendre plusieurs jours avant d'avoir les résultats d'analyses du repas. Mais certains enseignants présent au séjour évoquent plutôt une épidémie de gastro entérite. Certains élèves auraient pu arriver en classe verte déjà malades et transmettre leur virus aux autres.