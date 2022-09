Drôme : deux ans de prison ferme pour avoir incendié des bâtiments agricoles

A l'époque, on était en plein phénomène d'agribashing. Ces incendies avaient fortement ému la profession. Mais ils n'avaient rien de politique, c'était l'œuvre de jeunes un peu perdus. A la barre du tribunal correctionnel ce jeudi, Lucas a encore eu du mal à expliquer.

A 24 ans désormais, le jeune homme se tient bras croisés, se triture les ongles. Il parle très peu. A l'époque, il travaille dans le nettoyage de bâtiments agricoles, sa famille est du milieu. Cette nuit là, après avoir acheté des pétards avec ses deux copains, ils se lancent comme un défi : "cap ou pas cap de mettre le feu quelque part". Résultat : plus de 700 000 euros de dégâts, des stocks de paille, des hangars, des engins brûlés, et 25 vaches mortes. "Quand on aime la nature, quand on veut travailler dans l'agriculture, comment peut-on faire ça ?" interroge la présidente du tribunal. "A ce moment là, j'étais pas..." : Lucas ne finit pas ses phrases. A ce moment là, il est mal. En pleine rupture amoureuse, sa famille lui tourne le dos, il fait une tentative de suicide, et n'importe quoi pendant quelques mois. Il tire avec un pistolet à billes par la fenêtre de la voiture, il est condamné. Il y a des soupçons d'atteinte sexuelle sur mineur, une procédure judiciaire est en cours. Et il met le feu donc à ces exploitations agricoles. Peut-être pas au hasard lui fait comprendre une psychologue. Les hangars sont à son grand-oncle (celui de Saint-Antoine-l'Abbaye) et à deux agriculteurs que connaît son père qui l'a violenté dans son enfance.

"Je regrette" explique Lucas, "je sais que ça a touché les agriculteurs, ils ont perdu leur travail. S'ils étaient là, je présenterais mes excuses, mais c'est rien par rapport à ce qu'ils ont eu." Lucas écope de 2 ans de prison ferme, mais la peine est aménageable, et 2 ans avec sursis avec obligation de se soigner et d'avoir un suivi socio-judiciaire. Le jeune homme est aujourd'hui cariste sur la plateforme logistique d'une enseigne de jouets. Il n'a plus fait parler de lui depuis ces quelques mois de dérive il y a trois ans.

Ses deux complices mineurs ont été jugés plus tôt. L'un a écopé de 12 mois de prison avec un sursis probatoire ; le second, moins impliqué, de 6 mois avec sursis. Tous devront dédommager les victimes. L'audience sur intérêts civils se tiendra en janvier.