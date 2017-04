Drôme : qui en veut aux castors dans le Diois ?

Plusieurs barrages ont été détruits dans un ruisseau de la commune de Menglon. Des actes de malveillance passibles de deux ans de prison et 150.000 euros d'amende.

La "Ligue de Protection des Oiseaux / Agir pour la biodiversité" a porté plainte après la destruction de plusieurs barrages de castors sur la commune de Menglon dans le Diois.

C'est bien un acte volontaire qui vise cette espèce protégée. Les photos prises sur les berges du ruisseau des Bialats ne laissent aucune doute : dans la boue, sur les branchages écrasés, les traces de pneus d'un tracteur, qui a fait plusieurs allers-retours sont bien visibles. Ces actes de malveillance ont commencé fin mars , mais le plus gros des dégâts remonte à une dizaine de jours.

Jean-Pierre Choisy, spécialiste des castors à la LPO de la Drome, ne comprend pas cet acharnement contre une espèce , non seulement protégée, mais qui joue un rôle essentiel pour la régulation du niveau de la rivière et la biodiversité. La destruction des barrages à Menglon met en danger les castors du secteur, certaines entrées étant désormais à l'air libre (alors qu'elles sont sous l'eau habituellement) et mettant l'animal à la merci des prédateurs.

L'entrée des terriers à l'air libre met désormais les castors à la merci des prédateurs - Jean Pierre Choisy LPO Drôme

L'association rappelle que seul le préfet peut autoriser une intervention sur les barrages. La destruction de ces habitats naturels est passible de deux ans de prison et 150.000 euros d'amende.