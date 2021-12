Drôme : qui en veut aux lamas de Mirmande ?

Bernard David a de nouveau porté plainte ce lundi 13 décembre auprès des gendarmes de Loriol, contre X, pour atteinte involontaire à la vie d'un animal domestique apprivoisé ou tenu en captivité. Il raconte que deux jours avant, l'une de ses femelles lama âgée d'un an et demi a été tuée par des chiens. C'est le huitième animal de son troupeau qu'il perd depuis le début de l'année. Ce passionné, installé à Mirmande dans la Drôme, n'a plus que quatre lamas.

Le lama est un animal très sympa, très attachant. J'ai des femelles qui étaient pleines. C'est odieux - Bernard David

Des mois que ça dure. Son troupeau est décimé. L'éleveur dit s'appuyer sur les rapports vétérinaires, à chaque mort. "Je ne sais plus quoi faire. Le 5 octobre, j'ai encore eu deux femelles qui ont été empoisonnées. Le 22 octobre, c'est un mâle qui a été empoisonné. Et là, le 11 décembre, j'ai eu une femelle tuée par un chien de chasse" s'exaspère-t-il. "J'ai beau faire des réunions avec la mairie, avec toutes les autorités, tant que je n'ai pas piqué le collier d'un chien de chasse et appelé le propriétaire, je ne peux rien faire".