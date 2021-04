Drôme : quinze personnes impliquées dans deux carambolages sur l'A7

Deux accidents successifs se sont produits ce vendredi sur l'autoroute A7 entre Loriol et Valence, dans la Drôme. Ils ont fait plusieurs blessés légers et provoqué de nombreux bouchons sur place.

Les sapeurs-pompiers sont intervenus ce vendredi vers 15h30 sur deux accidents qui se sont produits quasiment simultanément sur l'autoroute A7 entre Loriol et Valence, dans la Drôme. Au total, six voitures et quinze personnes sont impliquées.

Deux accidents coup sur coup

Les bouchons sont nombreux sur l'autoroute A7 ce vendredi dans le sens Nord-Sud. Un premier carambolage entre trois voitures s'est produit près de Loriol. L'accident a fait trois blessés légers. Sept personnes en sont sorties indemnes.

L'accident a peut-être provoqué un sur-accident puisque quelques kilomètres au Nord, un deuxième carambolage entre trois voitures. Trois personnes ont été transférées vers la clinique Pasteur et l'hôpital de Valence. Une personne refuse d'être transportée à l'hôpital et une autre personne est indemne.