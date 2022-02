Drôme : six blessés dans un choc frontal à Montoison

Un accident entre deux voitures a fait six blessés ce jeudi un peu après 18h sur la commune de Montoison. Les victimes en urgence relative ont été transportées à l'hôpital de Valence et à la clinique Pasteur de Guilherand-Granges.

Un violent choc frontal s'est produit ce jeudi un peu après 18h sur la commune de Montoison. Un monospace et un véhicule se sont percutés de face. Six blessés légers ont été pris en charge par les pompiers et le Smur. Ils ont été transportés à l'hôpital de Valence et à la clinique Pasteur de Guilherand-Granges. La D111 a été coupée à la circulation pendant près de deux heures, le temps pour les secours d'intervenir.