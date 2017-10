Drôme : six excès de vitesse en deux heures sur la RN 7

Les contrôles routiers se multiplient dans la Drôme alors que le nombre d'accidents continue d'augmenter. Mardi matin, en deux heures, six automobilistes ont été pris en grand excès de vitesse sur la nationale 7.

Six morts sur les routes drômoises en cinq jours, un chiffre qui fait peur et pourtant les forces de l'ordre multiplient les contrôles sur le terrain. Mardi matin en deux heures sur la RN 7 à Etoile-sur-Rhône , six conducteurs ont été pris en grand excès de vitesse de 122 à 166 km/h au lieu de 90.

Le plus jeune le plus imprudent

Les gendarmes de la brigade motorisée de Loriol ont retiré deux permis de conduire. A noter que le conducteur le plus imprudent était aussi le plus jeune. Un garçon de 18 ans seulement qui a obtenu son permis probatoire en février dernier. Il était donc limité à 80 km/h mais roulait à plus du double : 166. Sa Renault Mégane a été saisie et placée en fourrière.