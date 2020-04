Drôme : stoppé par la portière de la voiture de police

Ce mardi soir, à Romans-sur-Isère un cycliste a déployé beaucoup d'énergie pour ne pas être contrôlé par la police municipale de Romans.

Vers 21h15, cet homme de 30 ans roule à vélo et refuse de s'arrêter à la demande des agents. Les policiers mettent le gyrophare et le suivent mais le trentenaire continue. La voiture de police le double et stoppe devant lui, mais le cycliste monte sur le trottoir, bien décidé à échapper aux forces de l'ordre.

C'était sans compter sur l'action d'un des policiers, qui ouvre sa portière. Le trentenaire n'a pas été plus loin, stoppé dans son élan, après l'avoir heurtée.

Il n'était pas en règle et a écopé de 135 euros d'amende pour non respect des règles de confinement. Il sera aussi reconvoqué plus tard pour refus d'obtempérer.