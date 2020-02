Deux accidents, 1 mort et 5 blessés : soirée dramatique à Bourg-de-Péage.

L'insécurité routière encore et toujours... Un pilote de 31 ans est mort mercredi soir à Bourg-de-Péage. Vers 19 heures, ce motard a percuté une voiture, route d'Alixan. A peine 3 heures plus tard, un autre accident sur l'autoroute A49 a fait 5 blessés dont 2 graves. 5 ressortissants russes qui se trouvaient à bord d'une voiture, seule en cause, qui a fait plusieurs tonneaux. Ils ont été évacués sur les hôpitaux de Lyon, Valence et Romans-sur-Isère. Une vingtaine de pompiers ainsi que des équipes médicales du SMUR ont été mobilisées sur cette seconde intervention.