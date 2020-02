Drôme : trois attaques de bureaux de tabac en une heure

La Roche-de-Glun, France

Il s'agit a priori d'une seule et même équipe qui a agit autour de Valence la nuit dernière. Leur véhicule, un break de grosse cylindré a été identifié dans les trois communes.

Entre trois et quatre heure du matin ce gang a tenté de fracturer le rideau de fer du bureau de tabac de Chateauneuf-sur-Isère et celui de Montoison. Deux tentatives qui n'ont pas aboutit. Seul le tabac de la Roche-de-Glun n'a pas résisté. Les voleurs ont emporté le fond de caisse et des cartouches de cigarettes dans les présentoirs. Un butin de 6 a 8 mille euros . Les enquêtes sont confiées aux Brigades de Recherches des gendarmeries de Romans et de Crest.