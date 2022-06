Drôme : trois gendarmes blessés après un accident de la route à Suze-la-Rousse

Trois gendarmes ont été légèrement blessés et hospitalisés après un accident de la circulation ce samedi matin un peu avant 11h sur la commune de Suze-la-Rousse, dans le sud de la Drôme, à la liumité du Vaucluse. On ne connaît pas encore les circonstances de cette collision entre le véhicule des militaires et une autre voiture. Les gendarmes ont été hospitalisés à Orange et à Montélimar.

