Drôme : trois interpellations suite à l'agression de retraités à leur domicile de Clérieux

Deux personnes âgées avaient été tabassées par une bande de cambrioleurs en février dernier. Trois des quatre agresseurs présumés ont été interpellés cette semaine. L'un est originaire du village. Il pensait que ces retraités avaient beaucoup d'argent.

L'agression a traumatisé les deux victimes et profondément choqué dans ce village tranquille de deux mille habitants près de Romans-sur-Isère dans la Drôme. Ce soir-là de février, une femme de 84 ans et son cousin âgé de 72 ans sont à leur domicile quand on frappe à la porte. "Nous sommes des gendarmes" dit l'un des malfaiteurs.

Frappés à coups de pied et de batte de baseball

Le septuagénaire ouvre. Il est frappé à la tête avec une batte de baseball. L'octogénaire, elle, reçoit un coup de pied dans le tibia. Deux des quatre malfaiteurs ont des armes de poing. Ils veulent "l'argent et les bijoux". Ils fouillent minutieusement toute la maison, volent un fusil de chasse et les deux téléviseurs. Près de deux heures de calvaire pour les deux personnes âgées avant que les voleurs ne disparaissent.

Des victimes ciblées par un jeune originaire du village

Au terme d'une enquête minutieuse, les gendarmes réussissent à identifier trois suspects. Ils sont interpellés mercredi. Et ils avouent leur participation à ce braquage, chacun tentant de minimiser son propre rôle dans l'agression. Tous les trois se connaissent, ils ont une vingtaine d'années, vivent à Romans. Le quatrième est en fuite.

Pourquoi avoir ciblé ces personnes âgées en particulier ? Ce serait l'idée d'un des membres du groupe, originaire du village de Clérieux. Il pensait que l'octogénaire, ancienne patron du bar restaurant du village, avait de l'argent.

Une information judiciaire a été ouverte pour vol avec arme, violences aggravées sur personnes vulnérables.