Trois jeunes de 18, 20 et 24 ans ont été blessés dans un accident de la route cette nuit vers une heure du matin à Pierrelatte (Drôme), à la limite de Lapalud (Vaucluse).

Trois jeunes blessés dans un accident de la route entre Pierrelatte et Lapalud

Un accident de la route s'est produit dans la nuit de vendredi à samedi, vers une heure du matin, sur la nationale sept, à la limite entre Lapalud dans le Vaucluse et Pierrelatte dans la Drôme. On ne connait pas encore les causes de l'accident.

Trois jeunes blessés

À l'intérieur de la voiture, trois jeunes âgés de 18, 20 et 24 ans. Tous ont été blessés dans la sortie de route, mais si ceux de 18 et 24 ans ont été légèrement touchés, le jeune de 20 ans est lui gravement blessé.

Dans un état grave, il a été d'abord été évacué à l'hôpital d'Orange, avant d'être transféré à Marseille.