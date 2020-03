Drôme : trois jeunes en urgence absolue après une sortie de route à Epinouze

Trois jeunes de 20 à 25 ans en urgence absolue après une sortie de route.

Un accident de la route a fait trois blessés graves dans la nuit de vendredi à samedi sur la commune d'Epinouze dans le nord de la Drôme. Leur voiture a quitté la chaussée pour une raison inconnue avant de finir sa course contre un arbre. Deux jeunes filles de 20 et 25 ans et un jeune garçon de 20 ans ont été médicalisés sur place avant d'être transportés, en urgence absolue , dans un hôpital de Lyon et au centre hospitalier d'Annonay.