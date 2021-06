Un jeune homme de 18 ans a refusé un contrôle routier et a pris la fuite à Montélier mercredi 16 juin. Les policiers et les gendarmes l'ont poursuivi jusqu'à Romans-sur-Isère avant de l'arrêter.

Drôme : trois policiers légèrement blessés après une course poursuite entre Montélier et Romans-sur-Isère

Les gendarmes et les policiers l'ont poursuivi pendant 13 km entre Montélier et Romans-sur-Isère (Drôme). Vers 14h30 mercredi 16 juin, un jeune homme d'à peine 18 ans a refusé un contrôle routier et il a fallu utiliser les grands moyens pour le stopper. Le suspect a pris la Lacra jusqu'au quartier de la Monnaie à Romans-sur-Isère avec une vingtaine d'hommes à sa poursuite. Pour l'arrêter, les policiers de Romans ont mis leur voiture sur sa route. Les deux véhicules se sont violemment percutés, l'avant de la voiture de police est enfoncé jusqu'au moteur. Les trois fonctionnaires qui étaient à bord sont en arrêt maladie jusqu'à lundi pour des blessures aux poignets et aux cervicales.

Le suspect a finalement été interpellé après ce choc, il a été transféré à l'hôpital pour des examens de contrôles puis placé en garde-à-vue. Ce jeune homme est déjà très connu des forces de l'ordre pour des délits routiers.