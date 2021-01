Trois voleurs de truffes ont été arrêtés ce mardi dans le Tricastin (Drôme). Ils sont soupçonnés d'avoir volé près de 20 kilos de ce précieux champignon entre novembre 2019 et février 2020. Les trois habitent la région, ils ont reconnu les faits.

Drôme : trois voleurs de truffes du Tricastin arrêtés après un an d'enquête

Trois voleurs de truffes ont été arrêtés ce mardi dans le Tricastin (Drôme). Des habitants de la région, soupçonnés d'avoir volé près de 20 kilos lors de la récolte de l'année dernière. Cela représente un butin de près de 16.000 euros. Les trois hommes ont reconnu les faits. D'habitude, pour arrêter des voleurs de truffes, il faut les prendre la main dans le sac. Mais cette fois, c'est le travail d'enquête qui a permis de les coincer.

Un minutieux travail d'enquête

Pendant un an, les gendarmes de la compagnie de Pierrelatte ont recoupé les informations : nombre de vols, de lieux touchés, de ventes, images de vidéosurveillance, mode opératoire. En croisant les données, ils sont parvenus à identifier trois habitants de la région, âgés de 30, 34 et 42 ans. Ils se connaissent bien et agissaient de nuit, accompagnés de chiens truffiers dans tout le Tricastin, mais surtout à Montségur-sur-Lauzon.

Les gendarmes organisent des patrouilles autour des exploitations, parfois en civil. © Radio France - Nicolas Joly

Une fois toutes les preuves en main, les gendarmes de Grignan et Saint-Paul-Trois-Châteaux ont procédé à l'interpellation des suspects, chez eux. Sur place, ils trouvent une douzaine d'armes à feu, principalement des fusils de chasse, pour lesquels les propriétaires n'ont pas de permis.

En revanche, les enquêteurs ne trouvent presque pas de truffes au domicile des suspects. Ce n'est pas une surprise, car généralement, les voleurs s'en débarrassent rapidement. Ils les vendent pour éviter de se faire prendre avec. C'est pour cela qu'il faut un dossier solide avant d'envisager une interpellation dans ce genre d'affaire. Les trois hommes seront présentés à un juge le 14 janvier 2022.