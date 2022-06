Drôme : un accident de la route impliquant plusieurs enfants fait un blessé grave à Donzère

Une automobiliste de 33 ans a été gravement blessée dans un accident de la circulation survenu sur la route nationale 93 à Donzère dans la Drôme. Deux véhicules sont impliqués dans cet accident : le premier était occupé par une femme transportée en urgence absolue à l'hôpital de Montélimar et cinq enfants (légèrement blessés), le deuxième transportait cinq adultes et deux enfants atteints d'autisme. Les sept enfants ont été transportés en urgence relative au centre hospitalier et à la clinique Kennedy de Montélimar.

Trente-cinq sapeurs-pompiers et treize véhicules ont été déployés sur les lieux. La route a été coupée le temps de l'intervention. La circulation a été rétablie dans l'après-midi.