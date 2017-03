Drôme : un adolescent de 15 ans contrôlé au volant d'une voiture volée

Sans permis et au volant d'une voiture volée, un jeune de 15 ans a été contrôlé par les gendarmes à Génissieux (Drôme), dans la nuit de vendredi à samedi. Il venait de leur griller la priorité à un feu de chantier. L'adolescent avait volé la voiture en Isère.

Un jeune de 15 ans a été interpellé au volant d'une voiture volée, dans la nuit de vendredi à samedi. Et s'il a été arrêté par les gendarmes, c'est parce qu'il leur a grillé la priorité à un feu de chantier à Saint-Paul-lès-Romans. Les deux véhicules se croisent, mais les gendarmes remarquent que le conducteur semble jeune.

La voiture avait été volée en Isère

La patrouille fait alors demi-tour et contrôle la voiture à Génissieux. Ils avaient vu juste : le conducteur a 15 ans et donc pas le permis. Ils découvrent aussi que la Dacia qu'il conduit a été volée quelques kilomètres plus loin en Isère, sur la commune de Saint-Lattier. Apparemment les clefs étaient sur le contact. L'adolescent a été placé en garde à vue.