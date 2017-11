Drôme : un appel à témoin lancé après le suicide d'une femme sur l'A7

Samedi soir, une jeune femme de 22 ans s'est suicidée. Elle aurait sauté d'un pont sur l'autoroute A7. Un appel à témoin est lancé pour connaître les circonstances du drame.

Plusieurs voitures et un camion sont venus percuter la victime. Mais personne ne s'est arrêté. Hier soir, vers 20h30, la circulation était très difficile à cause de la pluie. La jeune femme aurait enjambé les barrières d'un pont et décidé de sauter sur l'autoroute A7, au niveau de la commune de Sauzet, dans le sens Nord-Sud. La jeune femme de 22 ans était originaire de Montboucher-sur-Drôme. Elle est morte sur le coup.

Recherche de témoins

L'EDSR lance un appel à témoin. C'est le peloton autoroutier de Malataverne qui est en charge de l'enquête. Si vous avez des informations, vous pouvez contacter le 04 75 90 65 60.