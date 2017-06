Drôme : un appel à témoins pour deux disparitions inquiétantes

La gendarmerie de la Drôme lance un appel à témoin après les disparitions inquiétantes d'une jeune femme à Saint-Vallier et d'un jeune homme à Mollans-sur-Ouvèze. Ces deux personnes disparues préoccupent les gendarmes du fait de leur état psychologique au moment de leur disparition.

Les gendarmes craignent que ces deux jeunes Drômois aient disparu pour mettre un terme à leurs jours. La jeune femme de Saint-Vallier a disparu de son domicile ce samedi 3 juin en laissant derrière elle une lettre rédigée en turc. Elle y explique vouloir rejoindre son père, or ce dernier est décédé. Selon les gendarmes, il y aurait derrière cette disparition un possible mariage forcé de la jeune femme. Aynur, c'est son prénom, est de corpulence normale, elle a de longs cheveux noirs et il est possible qu'elle porte le voile.

Charles, 28 ans, disparu depuis le vendredi 2 juin

Le jeune homme disparu est originaire de Mollans-sur-Ouveze dans le sud Drôme. Il n'a plus donné de nouvelles à ses parents depuis vendredi. Il serait sous le choc de la mort récente dans un accident d'un de ses amis. Il a disparu avec sa voiture, une Citroën C3 gris métal, immatriculé AR 869 BT. C'est un jeune homme plutôt grand, de corpulence normale. Au moment de sa disparition il portait un tee shirt blanc, une casquette beige et verte. Il a deux tatouages, l'un sur le poignet droit représentant une ancre marine. L'autre est situé sur le bras gauche, symbolisant un haut parleur. Charles, c'est son prénom, porte aussi des piercings.

Si vous pensez avoir vu l'une de ces deux personnes, contactez au plus vite les gendarmes.